Успели: на Смолино спасатели вытащили из воды 10-летнего мальчика

В жаркие выходные участились происшествия на воде Фото: Светлана Макеева

Происшествие случилось накануне вечером на пляже «Новороссийский» на берегу озера Смолино. 10-летний мальчик отплыл от берега на 20 метров, но обратно добраться уже не мог, так как закончились силы.

— Мы сразу же среагировали и вплавь добрались до него. Успели, — сообщили в поисково- спасательной службе на водных объектах.

Во время происшествия родители ребенка сидели на берегу и не замети, что сын начал тонуть. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Еще одного утопающего вытащили из воды на пляже «Чуриловский» на Первом озере. 40-летний мужчина в пьяном состоянии уплыл от берега на 100 метров, но обратно добраться самостоятельно уже не смог. На сушу на лодке его доставили спасатели.

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