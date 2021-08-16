В Магнитогорске на стене десятиэтажного дома нарисовали огромных журавлей

Художники расписали стену жилого дома. Фото: vk.com/graffiti__russia

На стене многоквартирного дома на улице Зеленый лог в Магнитогорске появилось огромное изображение журавлей. Фасад во время регионального фестиваля граффити «Наш MURAL» расписали пермский художник Висмут Тляшев и его ассистент Владимир Клим.

Изображения живых птиц на стене десятиэтажки дублируют рисунки с бумажными журавликами-оригами. Авторы мурала рассказывают, что вдохновлялись японским поверьем о том, что бумажные журавлики приносят счастье и удачу, а если сложить тысячу журавликов и загадать желание, оно непременно сбудется.

Обратиться именно к теме Японии мастеров граффити заставила прошедшая этим летом Олимпиада в Токио.

— Художники отправляют добрый привет участникам Олимпиады, с благодарностью и пожеланиями удачи в дальнейших спортивных достижениях, — подчеркнули организаторы фестиваля.

Фестиваль граффити «Наш MURAL» проходит в этом году в 13 населенных пунктах Челябинской области. Огромные рисунки на фасадах зданий к должны появиться не только в Магнитогорске, но и в Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе, Троицке, Карабаше, Кыштыме, Южноуральске, Каслях, Катав-Ивановске, а также в Кизиле и Агаповке.

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