Челябинску может не хватить денег на новые детские сады

Челябинск не получил субсидию по нацпроекту Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинске не хватает средств для покупки у застройщиков новых детских садов. Деньги должны были поступить по нацпроекту «Демография», но пока их не дождались. Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по экономразвитию Игорь Постнов.

— По выкупу четырех детских садов возник риск недофинансирования — сообщил он. — Субсидия из бюджета Челябинской области не выделена. Данный вопрос сейчас на контроле у первого замгубернатора Ирины Гехт.

По словам начальника городского управления капитального строительства Василия Беспалова сейчас в Челябинске возводят здания для 11 детсадов. Строительством четырех из них занимаются УКС и МКУ «Челябстройзаказчик». Строительная готовность зданий на улицах Горького, Гранитной, Хариса Юсупова и Бейвеля варьируется от 20 до 78 процентов.

Еще семь детских садов рассчитывают выкупить у подрядчиков. Это дошкольные учреждения на улице Овчинникова, в микрорайонах №67, №49Б, «Манхэттен», «Чурилово Лейк Сити».

— Строительство везде идет по графику, — сообщил Василий Беспалов.

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