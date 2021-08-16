Бомжа из Челябинска осудили за поджог собутыльницы

Оказалось, что у бездомного есть маленький ребенок Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Челябинский областной суд вынес обвинительный приговор бомжу Виталию Юровскому, который поджег собутыльницу на почве словесного конфликта. Ему вменяют убийство с особой жестокостью, однако, бомж полностью отрицает свою вину.

30 апреля 2020 года Юровский выпивал спиртное с другими бомжами. Мужчина слово за слово зацепился с женщиной, а потом начал бить ее по голове. Затем бомж облил собутыльницу бензином и поджег. Через несколько дней женщина скончалась на больничной койке.

Суд смягчил наказание бездомному убийце из-за того, что у него на иждивении есть маленький ребенок, и осудил на 16 лет и 6 месяцев. Известно, что ранее Юровский проживал под трубами теплотрассы на ЧТЗ. У бомжа нет нет образования, и ранее он уже был неоднократно судим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru