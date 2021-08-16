Дым видели даже в центре: в Челябинске сгорела легковушка

Как оказалось, пожар полыхал на Каслинской, 5
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Днем в понедельник, 16 августа, возле дома на Каслинской, 3/1 сгорел легковой автомобиль. Густой черный дым был виден даже в центре города.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, вызов был на горящий ангар, но по прибытии спасатели обнаружили, что полыхает авто.
— На место выехали две автоцистерны. Огонь потушен, идет проливка, — рассказали в МЧС.
Дым также был виден на Северо-Западе. Фото: читатель КП
А это вид со стороны Свердловского тракта. Фото: читатель КП
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