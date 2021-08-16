В челябинской горбольнице №6 назначили нового главврача

Фото: администрация Сосновского района

Новым главным врачом челябинской городской больницы №6 стал Владимир Самохвалов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

По специальности Владимир Самохвалов — врач-педиатр, окончил Челябинскую медакадемию. Работал в челябинской детской больнице №1 и первой городской детской поликлинике. Пять лет, до 2012 года, был замдиректора оздоровительного комплекса «Черемушки». Кроме того работал консультантом в организации помощи матерям и детям регионального минздрава.

Был главврачом в городской детской больнице №5 и заместителем главврача в городской детской больнице №1. До настоящего момента возглавлял Сосновскую центральную районную больницу.

В первый день работы в новой должности Владимира Самохвалова в горбольнице №6 навестил министр здравоохранения региона Юрий Семенов. Руководители провели совместный обход больницы.

Ранее шестой больницей руководил Сергей Сметанин, он занимал должность и.о. главврача.

Страница из календаря. Фото: минздрав Челябинской области

Добавим, Владимир Самохвалов в конце 2020 года участвовал в проекте областного минздрава, посвященном хобби южноуральских медиков. Он сфотографировался для календаря в образе Деда Мороза и рассказал, что увлекается катанием на сноуборде.

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