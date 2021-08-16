Телевидение, радио и светящаяся башня: РТРС отметила 20-летие

Каждый вечер телебашня радует челябинцев своими огнями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) отметила свое 20-летие. В честь праздника на челябинской башне зажглась поздравительная открытка с бабочкой и логотипом компании.

Сегодня РТРС — крупнейшая сеть радиовещания в мире. Предприятие ведет эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов по всей России.

Оборудование также задействуется для оповещения населения о ЧС и создания центров обработки данных. В перспективе сеть может использоваться для информатизации промышленности и сельского хозяйства, транспортной телематики, аэронавигации, экологического мониторинга.

Директор филиала Челябинского ОРТПЦ Алексей Ивонин в гостях на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске)

— Филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» входит в структуру предприятия с 2001 года. Сегодня в филиале работает 200 человек. Цифровая телесеть из 73 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 98,75% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Южный Урал» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и передачи «Областное телевидение» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 25 радиостанций в аналоговом формате, — рассказали в РТРС.

В планах РТРС — расширение спектра услуг для удовлетворения нужд федеральных и региональных органов власти, вещателей, операторов связи и иных заказчиков. Заметна востребованность предприятия в мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика». На объектах РТРС планируется установить более двух тысяч базовых станций LTE за четыре года. Цель — организовать беспроводной доступ для социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.

Главный редактор «Комсомольская правда-Челябинск» Юлия Реутова, Алексей Ивонин и директор челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова

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