Художники превратили фасад дома в Челябинске в итальянский магазин

Фото: "Graffiti Russia"

В Челябинске художники разукрасили фасад трехэтажного здания по адресу Монакова, 6. На стене этого дома появился итальянский магазин с прилавком, а над ним размещены несколько окон со ставнями. Сам мурал нарисован в 3D-стиле, в результате чего он выглядят практически по-настоящему.

Этот необычный арт-объект сделали художники ассоциации «Graffiti Russia». За дизайн отвечает Юлия Щеклеина, а за сам рисунок — Михаил Федянин.

— По словам художников, давно было желание создать подобную работу в Челябинске. Идея нарисовать иллюзию окон и магазина смотрится очень реалистично, — рассказывает руководитель ассоциации «Graffiti Russia». Дмитрий Кольцо.

С 1 по 27 августа в Челябинской области проходит фестиваль граффити «Наш MURAL». Художники из разных уголков России получили приглашение принять в нем участие. В планах у граффитистов нарисовать 13 муралов в нескольких городах области.

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