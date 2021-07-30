«Наш MURAL»: в Челябинской области стартует фестиваль граффити

Университетская набережная - галерея современного искусства под открытым небом. Фото: Культурный код в Челябинске/vk.com

1 августа в Челябинской области открывается фестиваль «Наш MURAL». Мурал — это разновидность монументального искусства живопись на архитектурных объектах.

Яркие картины появятся в 13 муниципалитетах. Фестиваль проходит при поддержке губернатора.

— Прошлым летом мы вместе голосовали за то, чтобы в Челябинске появились огромные изображения на стенах зданий. Тогда 11 муралов украсили город. Появились современные арт-объекты и в других городах области. Выглядят они ярко и современно, радуют всех нас. В этом году сразу в 13 муниципалитетах Южного Урала пройдет фестиваль «Наш MURAL». Это будет настоящая галерея под открытым небом. Художники уже начинают работу, ждем с нетерпением! — написал губернатор Алексей Текслер в Инстаграм.

Губернатор имеет ввиду фестиваль «Культурный код»: работы лучших современных художников преобразили фасады высоток в микрорайоне Академ Риверсайд. Есть образцы росписи и в других районах Челябинска.

И в этот раз за здания «возьмутся» 13 мастеров со всей страны. Фасадные граффити появятся в Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Троицке, Карабаше, Кыштыме, Южноуральске, Каслях, в Кизиле, Катав-Ивановске, в Агаповке.

Фестиваль продлится до 27 августа.

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