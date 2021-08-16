На трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием фуры и легковушки

Фото: УГИБДД по Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области легковушка на скорости влетела в фуру. Есть погибший. По данным УГИБДД по региону, авария произошла в понедельник, 16 августа, около 16:30 часов на территории Катав- Ивановского района.
— По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Lada Granta, двигаясь в направлении города Уфа, совершил выезд на полосу встречного движения (обгон на данном участке запрещен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.
От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
На участке, где произошла авария, было организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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