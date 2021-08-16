Проект сети велодорожек в Челябинске разработают до конца года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление архитектуры Челябинска разрабатывает проект по созданию велодорожек в городе. Окончательный вариант должен будет представлен к концу текущего года. Об этом рассказал архитектор Челябинска Павел Крутолапов на аппаратном совещании главный в понедельник, 16 августа.

— Развитие велодвижения и велоинфраструктуры может стать одним из основных элементов градостроительной политики нашего города, ориентированной на создание комфортной городской среды, — заявил Павел Крутолапов.

По словам чиновника, ежедневно в управление архитектуры поступает более 200 обращений по теме создания сети велодорожек. Сейчас его подчиненные готовят техническое задание к проекту. Его они должны предоставить уже к концу нынешней недели.

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