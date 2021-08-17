В Челябинскую область приехал актер фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов

Фото: Нацпарк "Таганай"

Национальны парк «Таганай» в Челябинской области посетил знаменитый турист — актер Александр Михайлов. Для народного артиста РСФСР устроили большую экскурсию по достопримечательностям парка, показали Уральские горы со смотровых площадок, провели к Черной скале.

Актер остался очень доволен поездкой. По его словам, Уральские горы — корни России, а их виды могут посоревноваться лучшими пейзажами мира.

Актер оставил запись в специальном альбоме, поздравив нацпарк с 30-летним юбилеем.

— Какое счастье, что вы есть! Вы красивы, талантливы, и я очень рад, что был рядом с вами в этом замечательном заповеднике, — обратился Александр Михайлов к сотрудникам «Таганая».

Добавим, Александр Михайлов родом из Читинской области. Он сыграл более 75 ролей в кино и около полусотни — в театре. Среди самых известных его работ главные роли в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики!», «Очарованный странник».

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