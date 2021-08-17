Ромашковая, Васильковая: в пригороде Челябинска газифицируют поселки

В посёлке Красное поле к границам 45 участков подвели голубое топливо Фото: Ольга АНТОНОВА

Во вторник, 17 августа, губернатор Челябинской области работает в Сосновском районе. Программа насыщенная — газификация, осмотр строящихся социальных объектов, предприятий.

Газификация — одна из важнейших для пригорода Челябинска тем. В Сосновском районе активно строятся дома, многоквартирные и частные, предприятий, складские помещения. Главная задача — увеличение лимитов придачи газа, для чего реконструируются мощности газопроводов и строятся сети. Например, строительство газопровода, который обеспечит потребности Полетаево, Смолино, Саргазов и других поселков.

В планах — реконструкция газопровода до поселка Бутаки и строительство сетей от Полетаево до Малиновки.

А жители поселка Красное Поле уже получили голубое топливо. Дома по улицам Ромашковая, Васильковая, Свободы подключены к сетям. Для 45 домов сети подведены к границам участков. Цена вопроса — более пяти миллионов рублей.

Построенные мощности врезки в газовую магистраль в Красном Поле рассчитаны и на строящееся жилье — всего в перспективе газ получат еще 300 домов.

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