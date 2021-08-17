Молочное царство: в Челябинской области строят животноводческий комплекс

Фото: Ольга АНТОНОВА

Во время рабочей поездки в Сосновский район губернатор Алексей Текслер побывал на стройплощадке животноводческого комплекса племзавода «Россия». Сейчас на предприятии 1425 голов крупного рогатого скота; после ввода новых мощностей поголовье увеличится на три тысячи коров.

Комплекс будет вводиться очередями, запуск первой планируется на июль 2022 года. Общий объем инвестиций, в виде собственных и заемных средств, — 1,2 млрд руб. Проект вошел и в программы регионального Минсельхоза.

Фото: Ольга АНТОНОВА

После ввода проекта на полную мощность «Россия» будет обеспечивать регион 100 т. молока в сутки. Местная достопримечательность — корова Дождинка: в год она дает 17 тыс. т. молока (удой обычной буренки — 5-6 тыс. т. молока в год).

Еще одна специализация «России» — растениеводство. Как и коллеги, предприятие несет убытки из-за засухи. Губернатор Алексей Текслер предложил генеральному директору «России» Владимиру Данилову рассмотреть вопрос по переходу на поливное земледелие: сейчас на федеральном уровне есть программы обеспечения растениеводов современным мелиоративным оборудованием, и регион в них включился. Как отметил губернатор, мелиорация гарантирует стабильный урожай. Данилов согласен: на предприятии рассматривают эти варианты в земледелии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru