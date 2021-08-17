Покрытие категории ФИФА: в Долгодеревенском строится спортивный комплекс

На площадке частично уложено резиновое покрытие беговых дорожек и искусственный травяной ковер Фото: Ольга АНТОНОВА

Стадион в Долгодеревенском строят четвертый месяц. Сейчас на площадке частично уложено резиновое покрытие беговых дорожек и искусственный травяной ковер категории ФИФА — качественное, долговечное.

Здесь зимой можно будет играть в хоккей, в теплое время года заниматься летними видами спорта — футболом, бегом, развивать городошный спорт, заниматься легкой атлетикой, стрельбой. Есть площадка с уличными тренажерами, трибуны и административное здание. Территория стадиона освещена: можно будет заниматься и по вечерам.

Два года назад к губернатору подошли местные мальчишки и попросили построить стадион Фото: Ольга АНТОНОВА

Сегодня спорткомплекс посетил губернатор Алексей Текслер. Он вспомнил, как два года назад во время визита в Долгодеревенское к нему подошли местные мальчишки и попросили построить стадион.

— А стадион здесь был: я сам на нем занимался когда-то, у меня в Долгодеревенском родственники живут. Постарайтесь сдать спортивный комплекс до конца года, — обратился глава региона к подрядчику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru