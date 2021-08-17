На открытии центрального стадиона в Миасском Челябинской области умер директор дворца культуры

фото: группа ВКонтакте «Депутаты Березовского сельского поселения»

В селе Миасское состоялось прощание с директором Дворца культуры Фаритом Мухамедьяровым.

— Мы знаем Фарита как директора ДК, как музыканта, как депутата, много сделавшего для родного поселка, — пишут группа «Депутаты Березовского сельского поселения».

Жители села рассказали подробности трагедии. Во время футбольного матча мужчине стало плохо.

— Ни фельдшера, ни скорой, никакого медицинского персонала. Почему на спортивном мероприятии нет скорой, как администрация допустила проведение? — пишет пользователь под именем Борис Алексеевич.

По словам еще одного свидетеля Татьяны Березы, парень из МЧС несколько раз возвращал мужчину к жизни.

— Скорая приехала без реанимации, потом приехала еще одна скорая, но я так понимаю, было уже поздно! Да, весь день на жаре и спрятаться не куда. За трибунами зачем-то сделали клумбу, скорая не могла проехать, — пишет Татьяна Береза. — Мы в тени деревьев стояли, а спортсменам некуда было спрятаться.

Как сообщили в администрации Красноармейского района, которая организовала мероприятие, скорая помощь, действительно, не дежурила возле стадиона. Но пункт находится в 200 метрах, и первая машина приехала в течение минуты. Затем прибыла еще одна бригада.

— У мужчины была коронарная недостаточность, — пояснили в администрации. — Мужчина принимал участие в матче по футболу в составе команды. С таким заболеванием нельзя было выходить на поле, особенно в такую жару. Смерть была мгновенной, хотя скорая приехала меньше, чем за минуту.

Как сообщает региональное министерство спорта, в субботу, 14 августа, в селе Миасское Красноармейского района на торжественном открытии обновленного Центрального стадиона приняли участие заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, замминистра спорта Виталий Якушев и председатель правления ДСО «Урожай» Борис Хабиров.

Во время матча на открытии стадиона мужчине стало плохо

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