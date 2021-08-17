Текслер показал, каким будет межуниверситетский кампус в Челябинске

3D-визуализация кампуса. Фото: alexeytexler.official / Instagram

В Челябинске одним из первых в России появится межуниверситетский кампус международного уровня. Об этом стало известно на заседании правительства РФ, которое прошло во вторник, 17 августа. Помимо Челябинска появятся также и в Москве, Томске, Уфе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Отличную для Челябинска новость оценил губернатор региона Алексей Текслер, продвигавший проект строительства межвузовского кампуса на федеральном уровне. На своей странице в Instagram он выложил макеты будущих построек.

— Мы одними из первых подали заявку. Современные научно-образовательные центры — это будущее, — сказал губернатор. — Это — развитие города, это значит, наши высокобалльные выпускники не будут уезжать учиться в другие большие города.

Здания площадью 126 тысяч квадратных метров — это пространства для научной, образовательной, исследовательской и социальной работы; для учебы и проживания студентов, педагогов, ученых. Предварительная цена вопроса — более девяти миллиардов рублей.

Фото: alexeytexler.official / Instagram

Фото: alexeytexler.official / Instagram

Кроме того, также будет проведена реновация университетских кварталов ЮУрГУ и ЧелГУ. На их территориях появятся научные, лабораторные и образовательные пространства. Проектом также будет предусмотрена открытая городская сцена, конгрессно-выставочный комплекс, библиотека, центр знаний, деловой центр, коворкинг-парк, лабораториум и многое другое.

— Проект кампуса изменит облик города. Работаем над архитектурными решениями, которые представим отдельно. Важно, чтобы новые пространства органично вписались в формирующийся облик Челябинска, — подчеркнул Текслер.

Кампус разместится на реконструируемых площадях ЮУрГУ (за главным корпусом), на территории ЧелГУ и у поселка Терема.

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