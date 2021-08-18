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Общество18 августа 2021 8:24

В минэкологии заявили, что содержание сероводорода в челябинском воздухе снизилось после выброса

Оно опустилось до 0,8 ПДК
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сероводород пахнет тухлыми яйцами

Сероводород пахнет тухлыми яйцами

Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве экологии Челябинской области сообщают, что утром 18 августа содержание сероводорода в жилых районах Челябинска не превышает норму. По данным министерства, оно составляет 0,8 предельно допустимой концентрации.

Сильнейший выброс загрязняющего вещества произошел около 3 часов ночи в районе очистных сооружений МУП ПОВВ. Но теперь концентрация сероводорода в атмосфере снижается.

— Выброс был разовый. Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, что помогло снизить негативное влияние на жилые кварталы, — заявил замминистра экологи Виталий Безруков.

Ранее челябинцам рекомендовали ограничить прогулки на улице, не проветривать квартиры и пить больше воды. Сероводород обладает не только неприятным запахом, но и ядовит для человека.

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