Возле челябинского вокзала сошел с рельсов железнодорожный вагон

Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР
Сегодня днем, 18 августа, на станции Челябинск-Главный сошел с рельсов железнодорожный вагон. Это произошло в момент, когда на участке проводились маневренные работы.
— Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, — прокомментировали в пресс-службе Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте.
Опрокидывания вагона не произошло, пострадавших нет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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