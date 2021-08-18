Возле челябинского вокзала сошел с рельсов железнодорожный вагон

Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Сегодня днем, 18 августа, на станции Челябинск-Главный сошел с рельсов железнодорожный вагон. Это произошло в момент, когда на участке проводились маневренные работы.

— Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, — прокомментировали в пресс-службе Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте.

Опрокидывания вагона не произошло, пострадавших нет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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