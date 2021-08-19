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Происшествия19 августа 2021 7:44

В Челябинске машина с тремя детьми-пассажирами врезалась в столб

В аварии пострадала 10-летняя девочка
Елена КОЛЧИНА
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Иномарка получила серьезные повреждения после столкновения с бетонным столбом. Фото: ГИБДД Челябинска

Иномарка получила серьезные повреждения после столкновения с бетонным столбом. Фото: ГИБДД Челябинска

Ребенок пострадал в ДТП, которое случилось вечером 18 августа на улице Героев Танкограда в Челябинске.

Как рассказали в ГИБДД города, Kia врезалась в электроопору.

За рулем находилась 32-летняя женщина, а на заднем сиденье ехали трое детей.

Все пассажиры были пристегнуты. Двое детей в аварии не пострадали, но 10-летняя девочка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

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