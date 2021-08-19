В Челябинске машина с тремя детьми-пассажирами врезалась в столб

Иномарка получила серьезные повреждения после столкновения с бетонным столбом. Фото: ГИБДД Челябинска
Ребенок пострадал в ДТП, которое случилось вечером 18 августа на улице Героев Танкограда в Челябинске.
Как рассказали в ГИБДД города, Kia врезалась в электроопору.
За рулем находилась 32-летняя женщина, а на заднем сиденье ехали трое детей.
Все пассажиры были пристегнуты. Двое детей в аварии не пострадали, но 10-летняя девочка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru