В Челябинске машина с тремя детьми-пассажирами врезалась в столб

Иномарка получила серьезные повреждения после столкновения с бетонным столбом. Фото: ГИБДД Челябинска

Ребенок пострадал в ДТП, которое случилось вечером 18 августа на улице Героев Танкограда в Челябинске.

Как рассказали в ГИБДД города, Kia врезалась в электроопору.

За рулем находилась 32-летняя женщина, а на заднем сиденье ехали трое детей.

Все пассажиры были пристегнуты. Двое детей в аварии не пострадали, но 10-летняя девочка получила травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

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