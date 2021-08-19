В Челябинской области туристам запретили останавливаться за пределами баз отдыха

Посещение озера Тургояк ограничили
Фото: Валентина ВАГАНОВА
С 20 августа туристам в Миасском городском округе разрешат останавливаться исключительно на базах отдыха. Отдыхающих просят заранее предупреждать о визите.
Причина ограничений — особый противопожарный режим, который вводят в лесах Миасского ГО, на озерах Тургояк и Инышко. Из-за сильной жары в окрестностях Миасса опасаются возникновения природных пожаров.
Туристам нельзя въезжать в леса и останавливаться на озерах с палатками, запрещено разводить костры, устанавливать мангалы и пользоваться кальянами везде, кроме баз отдыха. Ограничения временные, но когда их снимут, пока нельзя сказать: это будет зависеть от погодных условий.
Ранее из-за природного пожара эвакуировали детей из лагеря в окрестностях Магнитогорска.
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