В Челябинской области туристам запретили останавливаться за пределами баз отдыха

Посещение озера Тургояк ограничили Фото: Валентина ВАГАНОВА

С 20 августа туристам в Миасском городском округе разрешат останавливаться исключительно на базах отдыха. Отдыхающих просят заранее предупреждать о визите.

Причина ограничений — особый противопожарный режим, который вводят в лесах Миасского ГО, на озерах Тургояк и Инышко. Из-за сильной жары в окрестностях Миасса опасаются возникновения природных пожаров.

Туристам нельзя въезжать в леса и останавливаться на озерах с палатками, запрещено разводить костры, устанавливать мангалы и пользоваться кальянами везде, кроме баз отдыха. Ограничения временные, но когда их снимут, пока нельзя сказать: это будет зависеть от погодных условий.

Ранее из-за природного пожара эвакуировали детей из лагеря в окрестностях Магнитогорска.

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