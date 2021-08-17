Детей из лагеря под Магнитогорском, где горит лес, отправят в Челябинск

Фото: ГУ МЧС Башкортостана

Детей, которые приехали отдыхать в лагерь «Горное ущелье» из Челябинска, отправят по домам. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с пожаром. Возгорание рядом с территорией лагеря в 40 километрах от Магнитогорска не удается полностью локализовать.

Ранее с пожаром надеялись справиться, а детей собирались вернуть в лагерь.

— В 11:00 17 августа состоится выезд детей, отдыхавших в ДООЦ «Горное ущелье» по путевкам комитета социальной политики Челябинска. Прибытие в Челябинск в 17:00 к ТЦ «Синегорье», — сообщили в администрации лагеря.

Там уточнили, что детям дадут возможность забрать вещи, оставленные в «Горном ущелье» во время эвакуации в соседние лагеря и базы отдыха. Для этого детей поэтапно, в сопровождении вожатых и воспитателей, привозят в оставленный лагерь на автобусах.

Ранее по домам отправили детей, живущих в Магнитогорске.

На базах отдыха в безопасных местах в нескольких километрах от «Горного ущелья» пока остаются дети из других регионов.

Напомним, пожар в километре от деревни Зеленая поляна, где находятся детский лагерь «Горное ущелье» и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» начался 15 августа. По данным ГУ МЧС Башкортостана, огонь распространился на 15 гектаров. Из детского лагеря на автобусах эвакуировали 837 человек. Для тушения пожара накануне собирали добровольцев. Горит лес на труднодоступных горных слонах, куда не может пройти техника, поэтому необходимо было поднимать воду в гору вручную.

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