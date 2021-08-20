По мировым стандартам: завод «Злато-Прогресс» построил уникальный цех

Губернатор Алексей Текслер рабочий визит в Златоуст начал с посещения завода "Злато-Прогресс". Фото: Людмила Ковалева.

Сегодня, 20 августа, губернатор Челябинской области работает в Златоусте. В насыщенной программе — посещение двух предприятий, визит на стройплощадку многоэтажного дома, инспектирование возводящегося ФОКа. Алексей Текслер осмотрит ремонтируемые дороги и купленные для города современные автобусы. В поездке главу региона сопровождает мэр Максим Пекарский.

Первой точкой программы стал машиностроительный завод «Злато-Прогресс». Профиль завода — нетиповое оборудование для отраслей промышленности — от энергетики до транспорта.

Уникальный проект «Злато-Прогресса» — новый цех механической обработки. Он оснащен редким в УрФО оборудованием. Как пояснил губернатору акционер Евгений Чмерев, производство появилось на заброшенном пустыре. Где еще недавно квакали лягушки, сейчас выпускается продукция по мировым стандартам.

Завод сотрудничает с ведущими предприятиями региона — «Уральской кузницей», ЧКПЗ, ЗМЗ. Вместе они образовали Центр по изготовлению комплектующих для изделий и механизмов с зубчатыми передачами.

На предприятии работает более 80 человек.

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