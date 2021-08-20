Земляника и племенные животные, тракторы и овощи: Алексей Текслер открыл выставку «АГРО 2021»

Крупнейшая агропромышленная региональная выставка АГРО-2021 открылась в Челябинске на площади перед Ледовой ареной «Трактор». Стилизованные шатры, караваи, племенные животные, рыба, хлеб, напитки, свежий урожай овощей, техника — самая зрелищная и вкусная экспозиция собрала более 150 участников и сотни гостей. Выставку открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В выставке приняли участие лучшие сельскохозяйственные районы, фермерские хозяйства, сельхозпредприятия и компании по переработке, производители и поставщики сельхозтехники, ветеринарные, научные и финансовые учреждения. В этом году экспозиционные стенды и ярмарка были размещены на улице, а в фойе Ледовой арены проходила деловая программа, что связано с выполнением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий.

На АГРО традиционно были представлены племенные животные, которых привезли из южных районов области — Брединского и Агаповского. Герефорды и симменталы — гордость Челябинской области и торговый бренд уральских племенных хозяйств, в которых выращиваются эти специализированные породы мясного скота.

В одном из них — фермерском хозяйстве Айдархана Карсакбаева — губернатор Алексей Текслер побывал накануне, где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по строительству нового молочного комплекса. Стоимость инвестиций, которые вкладывают фермеры в расширение молочного производства — 500 млн рублей. Но на выставке речь шла и о серьезной ситуации, которая сложилась в этих районах из-за засухи с заготовкой кормов:

— Выставка — это всегда обсуждение проблем, сельской тематики, это взаимодействие аграриев между собой, — отметил Алексей Текслер. — Это профессиональная часть, выставочная и ярмарочно-гастрономическая. Очень много гостей, с детьми приходят, потому что есть животные. Выставка традиционная, и мы будем «АГРО» проводить каждый год. Если говорить о проблематике, то в этом году засуха серьезно подкосила наши хозяйства. Мы сейчас говорили о том, что необходимо оказать дополнительную помощь, поддержку. Соответствующие поручения мы проговорили, еще когда я был в рабочей поездке в Агаповском районе. Будем помогать исправлять ситуацию. Сейчас главное — заготовить корма.

На выставке широко была представлена продукция нового урожая — от овощей из крупных предприятий, которые специализируются на этом направлении, до фермерской земляники. Региональная выставка — прекрасная возможность заявить о себе для тех, кто только начинает заниматься аграрным делом и уже имеет успехи. В фермерском хозяйстве Рустама Харисова Еткульского района на 36 гектарах выращивают землянику, жимолость и ежевику. Рассказывает Халима Харисова:

— Мы первый раз на этой выставке. У нас сейчас идет самый пик работы. Мы привезли землянику, которую наши земляки называют часто викторией или клубникой, сбор ягоды будет продолжаться до 10 сентября. Представили также образцы саженцев с наших полей — это смородина «Лучия» — сибирский сорт, который хорошо себя чувствует в нашем регионе, дает до 6 кг с куста, и сорт земляники «Мальвина», который хорошо зимует и хорошо плодоносит. У «Мальвины» ягода не мнется и имеет неповторимый аромат. Мы начали работать в 2014 году, приобрели земельные угодья и на них расположили ягодную плантацию. Обучались на ягодных плантациях Польши, Белоруссии, Украины, где ягодный бизнес успешно развит. Выращивает еще красную смородину, жимолость, все в открытом грунте. Испытали у себя 15 сортов земляники, выбрали два сорта, которые хорошо зимуют и формируют отменную ягоду. Привезли на выставку саженцы ежевики. Мы привезли образец саженца и ягоду, чтобы покупатель видел, как это растет в нашем регионе, в нашем климате и на наших почвах. Мы за высокое качество продукции. Сама земля еткульская позволяет нам выращивать продукцию без применения химикатов и удобрений. Так как поля нам достались неудобные, они 20 лет отдыхали, заросли березой, мы эту березу превратили в мульчу и получилась очень плодородная почва. И вода в Еткульском районе очень хорошо подходит для полива, содержит все макро — и микроэлементы. Оказалось, что это большой плюс.

Выставка продолжит свою работу 20 и 21 августа.