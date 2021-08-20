Из-за вырубки деревьев в центре Челябинска завели уголовное дело

Город лишился 14 деревьев Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Челябинске завели уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Причиной стало уничтожение 14 ясенелистных кленов на улице Энгельса. Деревья снесли на площадке, где собираются строить спортивный центр для боксеров.

— В результате рубки муниципалитету причинен ущерб в размере 130 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ответственным за снос кленов грозит штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы на срок до 4 лет.

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