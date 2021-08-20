Cотрудник ФСИН в Магнитогорске получал взятки за телефоны

Заключенные незаконно получили телефоны и сим-карты Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудник магнитогорской исправительной колонии №18 незаконно передавал заключенным средства связи. Правонарушители получили от него 11 мобильных телефонов и 20 сим-карт. За «услуги» помощники заключенных заплатили сотруднику колонии в общей сложности 33 тыс. рублей.

О преступлении узнали в ФСБ, и магнитогорец не только лишился работы, но и стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по челябинской области, экс-работника ФСИН признали виновным в получении взятки. Суд приговорил мужчину к 4 годам условного лишения свободы, обязал выплатить 200 тыс. рублей штрафа и запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

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