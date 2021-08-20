В Челябинской области три дня подряд будет держаться жара с одинаковой температурой воздуха

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода в Челябинской области достигла «жаркого» баланса. Температура воздуха с 21 по 23 августа будет держаться на одних и тех же отметках как днем, так и ночью. Такой необычный прогноз дают синоптики Челябинского гидрометцентра.
В субботу, 21 августа, температура воздуха ночью составит +14, +19 °С (в горах и низинах +9 °С). Днем столбик термометра поднимется до +32, +37 °С. Порывы ветра не превысят отметки 9 м/c. Что касается осадков, то они не ожидаются.
Похожая ситуация ожидается в Челябинской области в воскресенье, 22 августа. Ночью температура воздуха составит +14, +19 °С, а днем — +32, +37 °С. Ветер неустойчивый и слабый, преимущественно без осадков.
Прогноз погоды на понедельник, 23 августа, абсолютно одинаков с предыдущим днем. Поменяется только ветер: его порывы будут доходить до 12 м/c.
Источник: Челябинский гидрометцентр
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