На автозаправке «Лукойл» в Челябинске загорелись канистры с бензином

Фото: архив "КП"

В Челябинске сегодня, 20 августа, на территории автозаправки «Лукойл» по улице Гостевая произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, загорелись канистры с бензином, которые привез один из посетителей.

— По уточненным данным, мужчина приехал заправлять свой автомобиль. У него имелись с собой четыре канистры, две из которых были пластмассовыми, — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. — По предварительным данным, мужчина поставил пластмассовые канистры с бензином в багажник автомобиля, и они воспламенились.

В ведомстве уточнили, что водитель машины сбросил горящие канистры на землю. Он смог самостоятельно потушить пожар до прибытия огнеборцев.

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