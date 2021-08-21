За сутки в Челябинской области от коронавируса умерли 18 человек

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Челябинской области оценивается Роспотребнадзором как неблагополучная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 380 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 82 680. Об этом в субботу, 21 августа, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

От коронавируса умерли 18 человек. Больничные палаты покинули 291 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 71 891 человек. Под присмотром врачей остаются 6 958 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 3 млн человек. За прошедшие сутки — 11 238 тестов.

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