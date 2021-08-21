В поселке под Челябинском пропал без вести 9-летний ребенок

Мальчика ищут полиция и волонтеры. Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / Vk.com

В поселке Федоровка под Челябинском пропал 9-летний Артем Б. В последний раз мальчика видели 20 августа, когда он выходил из дома. С тех пор вестей о нем нет. Сейчас Артема ищут полицейские и волонтеры.

— Рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зелено-голубые, — говорится в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».

В день исчезновения мальчик носил оранжевую футболку с черной надписью, серые шорты, белые носки и красные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Артема Б., просят сообщить информацию по следующим номерам телефона: 8-800-700-54-52, 8-963-648-96-64, 8-9222-653-432, 8-952-519-60-10 или 112.

Обновлено в 14:41. В поисковом отряде "ЛизаАлерт" сообщили, что ребенка нашли. С ним все в порядке.

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