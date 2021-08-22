В Челябинске ко Дню флага установили самый большой в регионе костер «Россия»

Вес конструкции - 12 тонн. Фото: Фабрика флагов

22 августа отмечается День Государственного флага России. В Челябинске на площади Революции в честь этого установили самую большую в регионе флаговую композицию. Она состоит из 12 разноуровневых мачт, высотой от 8 до 12,6 м, а общий вес — 12 тонн.

У конструкции есть и название, вполне соответствующее ее масштабу и социальной значимости.

— Каждому костру — так называют композиционные флаговые конструкции в профессиональной среде — мы даем название. Этот костер мы назвали «Россия» — сообщил Вячеслав Никифоров, руководитель компании «Фабрика флагов», изготовившей и установившей конструкцию.

Вячеслав Никифоров. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Изначально конструкция изготавливалась для промо-мероприятий Чемпионата России по боксу среди женщин, который должен был пройти в Челябинске в конце августа. Но Чемпионат перенесли на ноябрь в связи с ковидными ограничениями. Тогда у менеджмента компании «Фабрика флагов» появилась идея задействовать конструкцию с другой целью и присоединиться к мероприятиям, посвященным популяризации флага Российской федерации.

Идею поддержали и в городской, и в областной администрациях, и для мачт были изготовлены новые полотнища в официальных цветах флага России.

В таком виде конструкция простоит до 27 августа. Фото: Фабрика флагов

Создатели костра «Россия» приглашают всех жителей и гостей города прийти на площадь Революции и проникнуться атмосферой праздника, пусть и не шумного, веселого и масштабного, но очень важного.

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