В Челябинской области коронавирусом заразились 379 человек

Массовые праздники в Челябинске проводят, но теперь там можно сразу поставить прививку от коронавируса. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки выявили 379 новый случаев коронавируса. Такие данные озвучил Минздрав региона. При этом новое заболевание унесло жизни 18 человек.

Ситуация с зараженностью коронавирусом в Челябинской области продолжает оставаться напряженной. С начала пандемии число заболевших составило уже 83 059 человек. Преодолеть задачу, чтобы число выздоровевших превысило число заболевших пока не удается. На 379 новых случаев заражений пришлось 280 вылечившихся.

Сейчас в больницах области остаются 7039 человек.

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