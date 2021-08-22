Когда природа сжалится над южноуральцами: изучаем прогноз на неделю

Вся надежда на фонтаны и пляжи. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске аномальная жара простоит все воскресенье, 22 августа, и понедельник, 23 августа. В связи с этим работодатели готовят приказы о сокращении рабочего дня. В первую очередь, он касается тех, кто вынужден находиться в автомобилях без кондиционеров и на улице.

По данным челябинского гидрометцентра, в воскресенье температура воздуха прогреется до +34,+36 градусов, ветер ожидается южный и слабый. Но если выходные южноуральцы могли спасаться на озерах, то начало рабочей недели станет испытанием.

В понедельник столбики термометров вновь превысят отметку в +35 градусов. Такая же адская жара сохранится и во вторник, 24 августа.

Чуть прохладнее станет после среды. Днем будет до +30 градусов. Чуть-чуть усилится ветер, а солнце чаще будут закрывать облака. К выходным погода станет более типичной для Урала в это время лета.

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