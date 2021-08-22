В Коркинском районе Челябинской области сегодня повторно выбирают депутатов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 22 августа, проходят повторные выборы в Совет депутатов Коркинского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 7 и в Совет депутатов Первомайского городского поселения по округу № 11.

В 2020 году на этих округах не были избраны депутаты: единственный кандидат в коркинский Совет Наталья Руськина не набрала необходимых 50 процентов от проголосовавших. В Первомайском победители набрали одинаковое количество голосов.

Сегодня в коркинский Совет баллотируются семь человек от «КПРФ», «Справедливой России — патриоты — за правду», «Единой России», «ЛДПР», и один самовыдвиженец. Еще одному кандидату было отказано в регистрации.

На выборах в Совет Первомайского баллотируются представители парламентский партий. Самовыдвиженец Виталий Вагнер снял свою кандидатур, его регистрация была аннулирована накануне, 16 августа.

По состоянию на 12 часов на выборах Коркинского городского поселения проголосовали 2,52% избирателей. В первомайском голосуют более активно: выбор сделали 18,22%. Данные приводит избирательная комиссия Челябинской области.

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