Челябинск занял третье место по благоустройству парков

Парк им. Гагарина - любимое место отдыха, но работать над предстоит еще много. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск занял третье место в рейтинге лучших городских парков в стране. Опрос проводил портал SuperJob.

Средняя оценка благоустройства составила 3,6 балла. Оказалось, что каждый пятый горожан доволен челябинскими парками, треть оценили удобства на «хорошо». 5% опрошенных назвали благоустройство неудовлетворительным. Особенно выделили парк культуры и отдыха им. Гагарина.

Лидерами в списке лучших и удобных парков стали Казань, Москва и Краснодар: средняя оценка здесь составила 3,9 балла из 5. В Москве в числе недостатков назвали внедрение в экосистему зеленых зон и недостаточную уборку мусора.

На втором месте — парки Красноярска и Самары: их средняя оценка составила 3,7 балла.

Меньше Челябинска набрали парки Санкт-Петербурга и Уфы. Жители указали на недостаточное количество скамеек и уличных туалетов.

КСТАТИ

В январе три часа обсуждались идеи, как развивать любимое место отдыха челябинцев. Предлагались различные проекты, но все они до сих пор только на бумаге.

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