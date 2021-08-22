Челябинск занял третье место по благоустройству парков

Парк им. Гагарина - любимое место отдыха, но работать над предстоит еще много.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинск занял третье место в рейтинге лучших городских парков в стране. Опрос проводил портал SuperJob.
Средняя оценка благоустройства составила 3,6 балла. Оказалось, что каждый пятый горожан доволен челябинскими парками, треть оценили удобства на «хорошо». 5% опрошенных назвали благоустройство неудовлетворительным. Особенно выделили парк культуры и отдыха им. Гагарина.
Лидерами в списке лучших и удобных парков стали Казань, Москва и Краснодар: средняя оценка здесь составила 3,9 балла из 5. В Москве в числе недостатков назвали внедрение в экосистему зеленых зон и недостаточную уборку мусора.
На втором месте — парки Красноярска и Самары: их средняя оценка составила 3,7 балла.
Меньше Челябинска набрали парки Санкт-Петербурга и Уфы. Жители указали на недостаточное количество скамеек и уличных туалетов.
КСТАТИ
В январе три часа обсуждались идеи, как развивать любимое место отдыха челябинцев. Предлагались различные проекты, но все они до сих пор только на бумаге.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японские сады, фоны для селфи и танцевальные площадки: что предложили челябинцы для развития парка им. Гагарина (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru