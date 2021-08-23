В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

Авария произошла на перекрестке Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Утром 23 августа на перекрестке улиц Кирова и Труда с рельсов сошел трамвай.

По сообщениям очевидцев, вагон ехал с стороны Исторического музея, поворачивая с улицы Труда на улицу Кирова, он не удержался на рельсах. Обошлось без жертв, трамвай не опрокинулся, но застрял сам и перекрыл проезд вагонам сразу на двух путях. По маршруту не смогли двигаться трамваи №3, №15, №16 и №22. И пассажирам рекомендовали пересесть на автобусы и троллейбусы.

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