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Происшествия23 августа 2021 7:44

В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов

Остановилось движение общественного транспорта в районе Оперного театра
Авторы (2):
Елена КОЛЧИНА
Галина ФЕДОРЧЕНКОГалина ФЕДОРЧЕНКО
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Авария произошла на перекрестке

Авария произошла на перекрестке

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Утром 23 августа на перекрестке улиц Кирова и Труда с рельсов сошел трамвай.

По сообщениям очевидцев, вагон ехал с стороны Исторического музея, поворачивая с улицы Труда на улицу Кирова, он не удержался на рельсах. Обошлось без жертв, трамвай не опрокинулся, но застрял сам и перекрыл проезд вагонам сразу на двух путях. По маршруту не смогли двигаться трамваи №3, №15, №16 и №22. И пассажирам рекомендовали пересесть на автобусы и троллейбусы.

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