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Происшествия23 августа 2021 8:02

Следственный комитет начал проверку после того, как в Челябинске утонул 4-летний ребенок

Мальчик погиб в выходные на озере Первое
Елена КОЛЧИНА
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Врачи не смогли спасти жизнь утонувшего мальчика. Фото: vk.com/achnov

Врачи не смогли спасти жизнь утонувшего мальчика. Фото: vk.com/achnov

Четырехлетний мальчик погиб вечером 22 августа на Первом озере в Челябинске. Ребенок зашел в воду и начал тонуть. Из воды его вытащили отдыхающие.

Как рассказали очевидцы, с ближайшего пляжа позвали спасателей, те пытались привести мальчика в чувство. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, но вернуть ребенка к жизни не смогли и они.

В региональном СУ Следственного комитета после смерти мальчика начали проверку.

— По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых, — рассказали в СУ СК.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

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