В Саткинском районе сельская школа осталась без крыши

В школьных помещениях лежат стройматериалы, а возле здания – строительный мусор. Фото: «Гражданский патруль»

Жители села Айлино в Саткинском районе переживают за судьбу местной школы. В начале лета в здании начали ремонт, разобрали крышу. Во время работ выяснилось, что вместе с кровлей необходимо менять парапетные плиты. Доставить эти плиты и необходимые материалы перекрытий в село не смогут раньше сентября.

У 130 детей не будет возможности посещать школу в родном селе.

Само школьное здание вот уже два месяца ничем не защищено от осадкой.

— Идут дожди — вода бежит по стенам, все вымокло, на стенах появились трещины, — рассказала жительница Айлино Людмила Шамитова.

Родители школьников боятся, что дожди промочат здание, и это отрицательно повлияет на прочность конструкций. Вдобавок сырость — не лучшее условие для обучения.

Жители села обратились за помощью в общественную организацию «Гражданский патруль». Общественникам удалось выяснить, что ремонт школы закончат только в 2022 году.

В региональном министерстве образования и науки подтвердили, что к 1 сентября школа в Айлино не откроется, но уточнили, что на обучении детей это не скажется.

— Сатинский район нашел решение проблемы. Будет организован подвоз в школу в поселке Межевой. Дети будут приезжать целыми классами, вместе с учителями, учиться во вторую смену, а потом на автобусах возвращаться обратно, — сообщили в пресс-службе минобрнауки.

Добавим, расстояние от Айлино до Межевого, куда придется ездить школьникам и учителям, — около 8 километров.

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