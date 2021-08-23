В Челябинской области произошел пожар на отводе железной дороги

Фото: архив "КП"
В Челябинской области в полосе отвода недалеко от станции Тахталым произошел пожар. Но возгорание удалось потушить еще до того, как оно бы приняло серьезный оборот последствий. Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, ЧП случилось в понедельник, 23 августа.
— На место пожара выезжал пожарный поезд Челябинского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮУЖД. Возгорание потушено. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
По факту произошедшего Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку в отношении Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. Будет установлено, как исполняется законодательство о пожарной безопасности.
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