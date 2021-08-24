На замке: Алексей Текслер поздравил с началом службы офицеров-пограничников

Алексей Текслер поздравил с началом службы офицеров-пограничников. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 24 августа, губернатор Челябинской области поздравил молодых офицеров-пограничников с началом службы на Южном Урале.

В Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области в августе каждого года прибывает пополнение — выпускники профильных вузов, которые получают первое звание «лейтенант».

Четверть века молодых офицеров напутствуют на службу по охране рубежей Отечества глава региона, руководители погрануправления и ветераны ведомства.

— Уважаемые офицеры! Поздравляю вас с началом службы в Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области. Знаю, вы приехали из разных мест — от Калининграда до Хабаровска, здесь, на Южном Урале, вы сможете применить все те знания, которые вы получили в пограничных институтах Южный Урал — особое, стратегическое место, опорный край державы. У нас многовековая пограничная история. Сегодня в Челябинской области почти 900 километров государственной границы, мы граничим с дружественным нам государством — Республикой Казахстан, — сказал губернатор.

Глава региона акцентировал внимание на событиях, происходящих в Афганистане:

— Это новый, дополнительный вызов для всех нас. Границы внутри стран СНГ достаточно прозрачные, в этой части этот вызов целиком и полностью ложится на ваши плечи, и я уверен, что вы с честью с этим справитесь. Граница должна быть «на замке», уверен, что так и будет.

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