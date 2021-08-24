В Челябинске нашли столетнюю мостовую

Кусочек старинной улицы обнаружили под современной улицей Свободы. Фото:Комитет охраны ОКН Челябинской области
В Челябинске обнаружили участок каменной мостовой начала двадцатого века. Фрагмент старой кладки открыли во время работ по благоустройству пешеходной зоны на улице Свободы, между улицей Тимирязева и проспектом Ленина.
В областном Комитете охраны объектов культурного наследия предполагают, что находка может иметь историческую и культурную ценность. Чтобы возможный памятник не повредили, в Комитете потребовали приостановить благоустройство на участке между домами №72 и №74 по улице Свободы. Подрядчик должен будет приоостановить строительные и земляные работы до тех пор, пока эксперты не определят значимость найденного кусочка старого Челябинска.
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