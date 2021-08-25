Последний масштабный концерт ко Дню города в Челябинске проводили в 2019 году
Фото: архив КП
Несмотря на юбилей — Челябинску исполнится 285 лет — жители останутся без выступлений звезд российской эстрады. Об этом сообщили в администрации города. Причина в коронавирусе.
В предыдущие годы артисты пели на двух площадках: на площади Революции и на Театральной площади. В этот раз выступлений не будет ни на одной.
— Запланированы мероприятия на пешеходной части улицы Кирова, территории парков культуры и отдыха, спортивных объектов. Мероприятия планируются до 500 человек, — отметила начальник Управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова.
В 2021 году по рекомендация Роспотребнадзора количество гостей на мероприятиях не должно превышать 500 человек
Фото: архив КП
Один из самых больших концертов, который планируется на День рождения Челябинска, пройдет в парке Гагарина. Возле фонтана сыграют лучшие рок-группы города на фестивале «В ритме рока».
Еще два концерта на День города — детские: юные музыканты исполнят джаз и блюз на фестивале Baby-Jazz и споют песни на «Хрустальной капели».
В 2020 году на День города тоже не было массового концерта. В Челябинск приезжали Елена Ваенга и Гарик Сукачев, но они выступали для медиков из красной зоны. На закрытый концерт во дворце спорта «Юность» пригласили 2 000 человек, которые помогали в борьбе с коронавирусом.
В 2018-м в Челябинск приезжали БИ-2, помните?
Фото: архив КП
В 2019-м в центре города пели «А-студио», Владимир Пресняков-младший и Наталья Подольская. А в ледовой арене «Трактор» выступали Леша Свик и Feduk. А годом ранее — Митя Фомин и БИ-2.
Последний раз артисты приезжали в Челябинск на 9 Мая 2021. Тогда в городе отмечали спад заболеваемости коронавирусом, поэтому пригласили «Самоцветы» и «Любэ». Сейчас же медики бьют тревогу из-за новых антирекордов по количеству смертей от ковида.
Мост на улице Кирова — самая популярная точка для просмотра салюта
Фото: архив КП
Афиша на День города в Челябинске появится за пару дней до самих праздников. Сейчас известно, что отмечать юбилей город будет три выходных подряд: 4-5, 11-12 и 18-19 сентября.
В администрации города уже запланировали несколько фестивалей. Вот некоторые из них:
— общественно-политический вернисаж;
— фестиваль национальных видов спорта;
— военно-исторический фестиваль «Уральские герои»;
— молодежный фестиваль среди уличных субкультур «Продвижение»;
— парад моды;
— фестиваль «Челябинск читающий»;
— Кубок города среди команд КВН;
— конкурс-выставка «Палитра ярких красок».
Также власти пообещали, что над набережной Миасса прогремит праздничный салют. Известно, что он будет в 10 вечера, но какого числа — пока не понятно. С точной датой хотят определиться ближе к сентябрю.
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