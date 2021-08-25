Наткнулась на острое: жительница Челябинской области обнаружила шокирующую находку на озере

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com
На пляже озера Чебачье случился переполох: заходя в воду, женщина наткнулась на что-то острое. Решила вытащить, чтоб дети не поранились, а там — кусок человеческой кости. На место прибыли сотрудники полиции и межрайонного следственного отдала.
На помощь позвали спасателей-водолазов.
— Спасатели обследовали дно в том месте, где указала женщина. Взяли с запасом, на глубине до 1,5 метров, — рассказали КП-Челябинск в Поисково-спасательной службе.
Пока поиски других фрагментов не увенчались успехом.
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