Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2021 11:42

В Челябинске спецназовцы помогли девушке, которую сбила машина

Они оказали первую помощь пострадавшей в ДТП
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

Трое сотрудников ОМОН Росгвардии в Челябинске помогли жительнице города. Росгвардейцы на машине возвращались с совместной с полицейскими спецоперации. По дороге они заметили ДТП. На пешеходном переходе под колеса попала девушка.

— Мы остановились, незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей девушке. Также оцепили место происшествия, вызвали скорую помощь и Госавтоинспекцию, — рассказал один из омоновцев (имена сотрудников подразделения в Росгвардии не раскрывают).

До прибытия «скорой» спецназовцы также перенесли пострадавшую с проезжей части в тень. Об этом попросила сама девушка. Ее уложили на плед под деревьями, подложив под голову сумку.

Вскоре прибыла бригада медиков. Жертву ДТП госпитализировали. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, с девушкой связались по телефон, когда та уже находилась в больнице. Она сообщила, что чувствует себя удовлетворительно и поблагодарила росгвардейцев за помощь.

Сотрудники ОМОН помогли челябинке, попавшей под колеса
Видео: управление Росгвардии по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru