В Челябинске спецназовцы помогли девушке, которую сбила машина

Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

Трое сотрудников ОМОН Росгвардии в Челябинске помогли жительнице города. Росгвардейцы на машине возвращались с совместной с полицейскими спецоперации. По дороге они заметили ДТП. На пешеходном переходе под колеса попала девушка.

— Мы остановились, незамедлительно оказали первую медицинскую помощь пострадавшей девушке. Также оцепили место происшествия, вызвали скорую помощь и Госавтоинспекцию, — рассказал один из омоновцев (имена сотрудников подразделения в Росгвардии не раскрывают).

До прибытия «скорой» спецназовцы также перенесли пострадавшую с проезжей части в тень. Об этом попросила сама девушка. Ее уложили на плед под деревьями, подложив под голову сумку.

Вскоре прибыла бригада медиков. Жертву ДТП госпитализировали. Как рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии, с девушкой связались по телефон, когда та уже находилась в больнице. Она сообщила, что чувствует себя удовлетворительно и поблагодарила росгвардейцев за помощь.

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