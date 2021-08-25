Прокуратура проверит безопасность полетов в челябинском аэропорту после столкновения самолета с птицей

Инцидент случился на взлете. Фото: архив "КП"
Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в челябинском аэропорту самолет совершил столкновение с птицей. Надзорным ведомством будет установлено, как руководство воздушной гавани исполняет требования российского законодательства о безопасности полетов.
— 25 августа в 17:10 по местному времени в аэропорту Баландино при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск-Новосибирск авиакомпании «S7 Airlines» произошло его столкновение с птицей, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Несмотря на инцидент, командир воздушного судного продолжил полет в Новосибирск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru