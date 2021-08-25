Прокуратура проверит безопасность полетов в челябинском аэропорту после столкновения самолета с птицей

Инцидент случился на взлете. Фото: архив "КП"

Транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в челябинском аэропорту самолет совершил столкновение с птицей. Надзорным ведомством будет установлено, как руководство воздушной гавани исполняет требования российского законодательства о безопасности полетов.

— 25 августа в 17:10 по местному времени в аэропорту Баландино при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск-Новосибирск авиакомпании «S7 Airlines» произошло его столкновение с птицей, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Несмотря на инцидент, командир воздушного судного продолжил полет в Новосибирск.

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