Безголовые жирафы, фантастическая девушка и гусляр: в Челябинской области появились новые огромные граффити

Фото: vk.com/graffitichelyabinsk

На стенах многоэтажек в Челябинской области появились еще три огромных рисунка. Их создали во время фестиваля граффити «Наш MURAL».

Все три картины сюрреалистичны и отражают представления художников о взаимодействии человека с окружающим миром.

Фото: vk.com/graffitichelyabinsk

На фасаде дома №1 по улице Колесова в Миассе теперь сидит девушка. Оторвавшись от книги, она задумчиво смотрит вдаль, на колено к ней опускается гигантский комар, а вдали виден городской пейзаж. По словам художника Вячеслава Каменских, героиня картины — девушка из будущего, а идея в том, что всегда нужно будет ценить моменты одиночества и мечтать о невероятном.

В Копейске на стене дома №16 по улице Коммунистической нарисовали титанических жирафов, на шеях которых вместо голов — сухие древесные ветви.

По задумке художника Георгия Куринова, мурал — метафора экологических проблем и безоглядного использования природных ресурсов.

Фото: vk.com/graffitichelyabinsk

— Работа основана на простой русской поговорке — не руби сук, на котором сидишь. Считаю, что нужно думать о последующем шаге и последствиях, — рассказал автор росписи.

В Челябинске на фасаде дома №27 по улице Бейвеля нарисовали гусляра в лаптях, окруженного мистическими образами.

Художник Дамир Бозик объяснил, что мурал посвящен идее любви и уважения к природе, с которой человек является единым целым.

Фото: vk.com/graffitichelyabinsk

Фестиваль граффити в Челябинской области продолжается. В ближайшее время новые огромные рисунки появятся в Каслях и Карабаше.

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