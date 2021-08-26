Безголовые жирафы, фантастическая девушка и гусляр: в Челябинской области появились новые огромные граффити

Фото: vk.com/graffitichelyabinsk
На стенах многоэтажек в Челябинской области появились еще три огромных рисунка. Их создали во время фестиваля граффити «Наш MURAL».
Все три картины сюрреалистичны и отражают представления художников о взаимодействии человека с окружающим миром.
Фото: vk.com/graffitichelyabinsk
На фасаде дома №1 по улице Колесова в Миассе теперь сидит девушка. Оторвавшись от книги, она задумчиво смотрит вдаль, на колено к ней опускается гигантский комар, а вдали виден городской пейзаж. По словам художника Вячеслава Каменских, героиня картины — девушка из будущего, а идея в том, что всегда нужно будет ценить моменты одиночества и мечтать о невероятном.
В Копейске на стене дома №16 по улице Коммунистической нарисовали титанических жирафов, на шеях которых вместо голов — сухие древесные ветви.
По задумке художника Георгия Куринова, мурал — метафора экологических проблем и безоглядного использования природных ресурсов.
Фото: vk.com/graffitichelyabinsk
— Работа основана на простой русской поговорке — не руби сук, на котором сидишь. Считаю, что нужно думать о последующем шаге и последствиях, — рассказал автор росписи.
В Челябинске на фасаде дома №27 по улице Бейвеля нарисовали гусляра в лаптях, окруженного мистическими образами.
Художник Дамир Бозик объяснил, что мурал посвящен идее любви и уважения к природе, с которой человек является единым целым.
Фото: vk.com/graffitichelyabinsk
Фестиваль граффити в Челябинской области продолжается. В ближайшее время новые огромные рисунки появятся в Каслях и Карабаше.
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