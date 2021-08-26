«Уникальный пример постройки»: в Челябинске выставили на продажу четырехэтажный дом начала XX века

Продают офисное помещение и склад. Фото: "Авито"

На «Авито» появилось объявление о продаже здания по улице Могильникова, 95 — это бывший жилой дом для сотрудников «Казенного винного склада», построенного в начале ХХ века в квартале на улице Карла Маркса, Российской и Могильникова. С тех времен дом подрос на два этажа и превратился в офисное здание, которое сейчас продают за 49,9 млн рублей.

В объявлении говорится, что во всех помещениях хороший ремонт и установлены кондиционеры. Фото: "Авито"

— Предлагается к продаже имущественный комплекс общей площадью 1 918,1 кв. м. (арендный бизнес), — говорится в объявлении.

Уточняется, что продается четырехэтажное офисное здание с подвалом и двухэтажное офисно-складское здание, площадью 652,1 кв.м.

Как рассказал в своей научной публикации научный сотрудник сектора истории края Государственного исторического музея Владислав Демаков, каменный двухэтажный дом для инженерно-технического персонала с дворовым садом, хозпостройками, каменным каретником, конюшней и коровником, строился практически одновременного с «Казенным винным складом» в 1900-1902 гг.

— Жилой дом строился практически одновременно с заводским комплексом и являлся, по сути, первым в Челябинске зданием квартирного секционного типа. Он является уникальным для нашего города примером такой постройки начала прошлого века, — уверяет Владислав Демаков.

Раньше здесь жили работники Казенного винного склада. Фото: "Авито"

В 1937 году дом надстроили до четырех этажей. Еще в августе 2013 года, по данным краеведа Юрия Латышева, здание исключили из списка выявленных объектов культурного наследия на основании неполного объема исторических фактов об этом здании.

Сейчас в историческом здании помещения сдаются в аренду — площади занимают «Заводские конструкции», «Форест», «ТехМашУрал», Торговый дом снежинского лакокрасочного завода и пр.

СПРАВКА КП

Казенным винным склад называли раньше комплекс помещений для хранения, переработки, розлива спирта и водки. После революции часть зданий законсервировали, часть превратили в военные казармы, затем в госпиталь, а в 1920 году — в фармакологический завод. Производство водочной продукции возобновилось в 1925 году. В 1941 году нарком пищевой промышленности отдал приказ о создании на Челябинском ликероводочном заводе витаминного производства. В 1950-е годы на предприятии прошла реконструкция, был начат выпуск безалкогольных напитков. Наиболее активно завод развивался в 1961-1982 годах. К 1982 году из многопрофильного он превратился в специализированный — по выпуску ликероводочной продукции. В 1985 году в связи с антиалкогольной кампанией заводу вновь пришлось перепрофилироваться на выпуск безалкогольных сиропов, горчицы и даже освоить технологию обжарки кофейных зерен. В 1993 году комбинат получил наименование «Казак Уральский». В мае 2004 года по решению объединения «Росспиртпром» производство здесь было остановлено, а территория самого предприятия законсервирована.

— В 2006 году предпринималась кратковременная попытка возобновить производство, однако к настоящему времени помещения завода пустуют, и лишь незначительная часть площадей используется под склады и офисы, — рассказывает Владислав Демаков.

В 2015 года казенный винный склад включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

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