В Челябинске BMW врезался в столб и загорелся

Иномарка загорелась после удара. Фото: ГИБДД Челябинска
Авария произошла около 23:00 25 августа на улице Черкасской в Челябинске. BMW X5 на большой скорости врался в столб рядом с домом №26/1.
Как рассказали в ГИБДД города, иномарка съехала с дороги, столкнулась с электроопорой, а затем загорелась.
Фото: ГИБДД Челябинска
34-летний водитель получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.
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