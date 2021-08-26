В Челябинске BMW врезался в столб и загорелся

Иномарка загорелась после удара. Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла около 23:00 25 августа на улице Черкасской в Челябинске. BMW X5 на большой скорости врался в столб рядом с домом №26/1.

Как рассказали в ГИБДД города, иномарка съехала с дороги, столкнулась с электроопорой, а затем загорелась.

Фото: ГИБДД Челябинска

34-летний водитель получил тяжелые травмы и умер на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

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