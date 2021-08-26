На трассе М-5 отец и сын погибли в ДТП с грузовиком

Погибли оба находившихся в Dodge человека. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области
ДТП с двумя погибшими случилось 25 августа на трассе М-5, в двух километрах от чебаркульского поселка Мисяш. В аварию попали грузовик MAN и джип Dodge.
Машины двигались в попутном направлении и столкнулись.
— Джип почти полностью заехал под фуру. И водитель, и пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
Известно, что погибшие были членами одной семьи. Помочь отцу и сыну было уже нельзя, спасатели извлекли из искореженной машины их тела при помощи шанцевого инструмента.
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