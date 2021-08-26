Как в 90-х: в Челябинске задержали мужчину, срывавшего цепочки с женщин

Если вы пострадали от действий этого человека или стали свидетелем преступления, — обратитесь в полицию. Фото: 74.мвд.рф, Виктор Гусейнов

В Челябинские поймали мужчину, который срывал с женщин золотые цепочки. 30-летний мужчина уже был неоднократно судим.

— Подозреваемый в течение последней недели совершил в Калининском, Курчатовском и Тракторозаводском районах четыре грабежа в отношении женщин старше 65 лет. В безлюдных местах он срывал с потерпевших золотые цепочки, сбывал их, вырученные денежные средства тратил по своему усмотрению. Стоимость похищенного варьировалась от 10 до 30 тыс. рублей, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас задержанный находится в изоляторе, решается вопрос по мере пресечения.

Полицейские предполагают, что пострадавших может быть больше. Если вы стали свидетелем совершенного им преступления или хуже того — пострадали от его действий, обратитесь в полицию по телефонам: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00, 02, 102 или в дежурные части районных отделов.

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